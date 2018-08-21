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Врачи высшей категории из Татарстана проведут в Ингушетии более 30 операций для детей
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Врачи высшей категории из Татарстана проведут в Ингушетии более 30 операций для детей 

ТАСС 18 часов назад
Фото: «Это Кавказ»
МАГАС, 21 августа. /ТАСС/. Врачи из Казани проведут более 30 операций для ингушских детей в рамках соглашения между министерствами здравоохранения Ингушетии и Татарстана. За три года сотрудничества под руководством медиков из Казани прооперировано более 200 детей с патологическими отклонениями и проведено более 1000 личных консультаций в Ингушетии, сообщает пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова.
"Уже подобрана группа маленьких пациентов, наиболее остро нуждающихся в медицинской помощи. Прилетев накануне в Ингушетию, коллеги сразу же приступили к работе и успели провести более 40 консультативных приемов. Врачи пробудут в регионе до 24 августа включительно, в течение этого времени вместе с ингушскими хирургами планируют провести около 30 операций", — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения республики Марем Арапхановой.
Как сообщается, практика привлечения иногородних врачей в республике проводится систематически на протяжении нескольких лет, что позволяет жителям Ингушетии, не выезжая за пределы региона, получать всю необходимую медицинскую помощь.
"В каждый приезд я вижу, как растет профессиональный уровень медицинских работников Ингушетии, как растет уровень доверия населения к врачам, улучшаются условия пребывания пациентов, снижается количество больных, выезжающих на лечение за пределы региона", — цитирует пресс-служба профессора, детского хирурга, андролога, уролога из Татарстана Наиля Акрамова.
Врачи из Татарстана в пятый раз приезжают в Ингушетию для совместной работы обучения местного медперсонала и проведения операций. За три года медики провели более 200 операций для ингушских детей с патологическими отклонениями.
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