Врачи высшей категории из Татарстана проведут в Ингушетии более 30 операций для детей

МАГАС, 21 августа. / ТАСС /. Врачи из Казани проведут более 30 операций для ингушских детей в рамках соглашения между министерствами здравоохранения Ингушетии и Татарстана. За три года сотрудничества под руководством медиков из Казани прооперировано более 200 детей с патологическими отклонениями и проведено более 1000 личных консультаций в Ингушетии, сообщает пресс-служба главы региона Юнус-Бека Евкурова

"Уже подобрана группа маленьких пациентов, наиболее остро нуждающихся в медицинской помощи. Прилетев накануне в Ингушетию, коллеги сразу же приступили к работе и успели провести более 40 консультативных приемов. Врачи пробудут в регионе до 24 августа включительно, в течение этого времени вместе с ингушскими хирургами планируют провести около 30 операций", — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения республики Марем Арапхановой.

Как сообщается, практика привлечения иногородних врачей в республике проводится систематически на протяжении нескольких лет, что позволяет жителям Ингушетии, не выезжая за пределы региона, получать всю необходимую медицинскую помощь.

"В каждый приезд я вижу, как растет профессиональный уровень медицинских работников Ингушетии, как растет уровень доверия населения к врачам, улучшаются условия пребывания пациентов, снижается количество больных, выезжающих на лечение за пределы региона", — цитирует пресс-служба профессора, детского хирурга, андролога, уролога из Татарстана Наиля Акрамова.

Врачи из Татарстана в пятый раз приезжают в Ингушетию для совместной работы обучения местного медперсонала и проведения операций. За три года медики провели более 200 операций для ингушских детей с патологическими отклонениями.