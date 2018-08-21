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Кто первый встал, тот и попал в детский сад в Ленобласти. Видео
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Кто первый встал, тот и попал в детский сад в Ленобласти. Видео 

Ivyborg.ru 22 часа назад
Фото: Ivyborg.ru
Александр Дрозденко предложил изменить механизм зачисления малышей в детские дошкольные учреждения в микрорайонах с интенсивной жилой застройкой.
Глава региона на совещании посвященном проблемам новостроек поручил комитету общего и профессионального образования Ленолбласти разработать предложения по изменению принципов зачисления в детские сады. Сейчас первоочередное право на попадание в садик имеют льготные категории граждан.
Документ должен быть готов в ближайшие две недели, после попадет на согласование к прокуратуре и федеральным органам.
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