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«Метили четко в голову»: в Татарстане дети закидали камнями щенка
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«Метили четко в голову»: в Татарстане дети закидали камнями щенка 

Казанский репортер 21 час назад
Фото: Казанский репортер
Зоозащитники в Набережных Челнах откликнулись на рассказ жителей дома 54/04 о нападении детей на щенка. По словам очевидцев, трехмемсячный пес начал ласкаться к одному из мальчишек во дворе. Однако компания стала закидывать животное камнями. Жители дома пытались остановить компанию. В какой-то момент дети и сами поняли, что игра получилась слишком жестокой — разбежались, кто куда. «Дети метили четко в голову. Для них это была своеобразная игра — попади в голову», — цитирует очевидцев «КП-Казань». Помочь щенку вызвались представители благотворительного фонда «Помощь бездомным животным». А на передержке по время лечения пес будет у местного жителя. Пострадавшему уже дали имя — Джек. Защитники животных надеются выходить его и найти хороший дом.
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