Ещё
Калининградский минздрав вернул ребенку-инвалиду деньги за лекарства
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Калининградский минздрав вернул ребенку-инвалиду деньги за лекарства 

АиФ 7 часов назад
Фото: АиФ
С министерства здравоохранения Калининградской области взысканы деньги, затраченные на покупку лекарства для ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.
Установлено, что с ноября 2017 по март 2018 министерство не обеспечивало несовершеннолетнего ребенка, имеющего статус федерального льготополучателя, препаратом «Кеппра». Родителям приходилось покупать лекарство за свой счет, было потрачено более 10 тысяч рублей.
«В результате принятых мер прокурорского реагирования несовершеннолетний ребенок обеспечен лекарственным препаратом. С министерства здравоохранения Калининградской области взысканы денежные средства», — сообщили в прокуратуре.
Решение в законную силу не вступило.
АиФ: последние новости
Фонд «Верю в чудо» проведет благотворительный забег Канцтовары - полбеды. Как сэкономить на сборах ребенка в школу? Часы, шпага и печи. Что еще обнаружили археологи в Калининграде?
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями4
Фильмы, досматривать которые страшно
Ляпы в советской киноклассике7
Провальные экранизации отличных книг5
Парочки, которым не суждено быть вместе2
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
08:16
Фильмы, досматривать которые страшно
Кино
04:57
Провальные экранизации отличных книг
Кино
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
02:56
Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием
Кино
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение