Калининградский минздрав вернул ребенку-инвалиду деньги за лекарства

С министерства здравоохранения Калининградской области взысканы деньги, затраченные на покупку лекарства для ребенка-инвалида, сообщает пресс-служба областной прокуратуры

Установлено, что с ноября 2017 по март 2018 министерство не обеспечивало несовершеннолетнего ребенка, имеющего статус федерального льготополучателя, препаратом «Кеппра». Родителям приходилось покупать лекарство за свой счет, было потрачено более 10 тысяч рублей.

«В результате принятых мер прокурорского реагирования несовершеннолетний ребенок обеспечен лекарственным препаратом. С министерства здравоохранения Калининградской области взысканы денежные средства», — сообщили в прокуратуре.

Решение в законную силу не вступило.