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Любимов рассказал о своих мечтах и спел под гитару с детьми
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Любимов рассказал о своих мечтах и спел под гитару с детьми 

62info.ru 17 часов назад
Фото: 62info.ru
Политик ответил, что одна из главных сейчас — мир на земле, отсутствие военных конфликтов и «чтобы людям в Рязанской области становилось жить лучше».
Также Любимов похвалил молодёжь региона за целеустремлённость, неравнодушие и правильные жизненные ориентиры.
«Меня радует, что сейчас становится модным здоровый образ жизни, многие ребята в дальнейшем хотят служить своей Родине: делать своё дело хорошо, развиваться и продвигать полезные идеи»
Николай Любимов
Губернатор приехал в «Пламенный» в футболке с Владимиром Путиным. Перед встречей с детьми он осмотрел лагерь, после — спел с активистами несколько песен под гитару (играл не он).
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