Любимов рассказал о своих мечтах и спел под гитару с детьми

Политик ответил, что одна из главных сейчас — мир на земле, отсутствие военных конфликтов и «чтобы людям в Рязанской области становилось жить лучше».

Также Любимов похвалил молодёжь региона за целеустремлённость, неравнодушие и правильные жизненные ориентиры.

«Меня радует, что сейчас становится модным здоровый образ жизни, многие ребята в дальнейшем хотят служить своей Родине: делать своё дело хорошо, развиваться и продвигать полезные идеи»

Николай Любимов