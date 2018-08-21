Любимов рассказал о своих мечтах и спел под гитару с детьми 

Политик ответил, что одна из главных сейчас — мир на земле, отсутствие военных конфликтов и «чтобы людям в Рязанской области становилось жить лучше».
Также Любимов похвалил молодёжь региона за целеустремлённость, неравнодушие и правильные жизненные ориентиры.
«Меня радует, что сейчас становится модным здоровый образ жизни, многие ребята в дальнейшем хотят служить своей Родине: делать своё дело хорошо, развиваться и продвигать полезные идеи»
Николай Любимов
Губернатор приехал в «Пламенный» в футболке с Владимиром Путиным. Перед встречей с детьми он осмотрел лагерь, после — спел с активистами несколько песен под гитару (играл не он).