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Воробьев: наша задача — не допустить увеличения очереди в детсады
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Воробьев: наша задача — не допустить увеличения очереди в детсады 

Газета.Ru 17 часов назад
Губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, как на сегодняшний день обстоят дела с очередями в детские сады в регионе, передает телеканал «360».
"С одной стороны, мы сказали о том, что очередь от 3 до 7 лет решена в рамках указа президента. Но каждый год мы видим, что большее количество детей записывается в электронную очередь в детские сады, и мы вынуждены дальше расширять и продолжать программу строительства детских садов", — отметил Андрей Воробьев.
Губернатор добавил, что сегодня в Подмосковье есть города, где детских садов вновь не хватает: это Подольск, Балашиха, Красногорск, Одинцово. Эти приближенные ко МКАД города нуждаются в продолжении программы строительства детских садов. Поэтому власти региона выделяют денежные средства для того, чтобы не допускать увеличения очереди.
Губернатор рассказал и о наличии ясельных групп в дошкольных учреждениях. Они открываются в областных садах. Но, учитывая количество детей, которые приезжают в Московскую область, первоочередная задача — справиться с детским садом от 3 до 7 лет.
"Вы знаете, что ясли — это другие требования. Там в группе находятся не 30, а 15 человек. Там большее количество воспитателей, нянечка есть дополнительно. Мы работаем и над открытием ясельных групп, но стратегическая, ключевая задача — это не допускать увеличения очереди с трех до семи лет", — заявил Андрей Воробьев.
Ранее стало известно о том, что более 2500 образовательных учреждений Московской области проверили на соответствие требованиям пожарной безопасности. Всего ожидают проверки более 3800 образовательных учреждений.
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