В Орле появился сенсорный сад для детей

В Орловской области на базе БУОО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» реализован уникальный инновационный проект.

В Орле торжественно открыли сенсорный сад — природную территорию, оборудованную для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в городской и природной среде. В сенсорный сад входит три направления модулей: игровой, исследовательский и созерцательный. Их цель — способствовать развитию сенсорных систем ребенка, таких, как зрение, слух, осязание, обоняние и вкус.

На торжественном открытии, которое для детей и родителей подготовили специалисты Центра, были организованы развивающие интерактивные площадки и прошли экскурсии по территории с рассказом про каждую тематическую зону.

Организаторы данного проекта считают, что смогут расширить социально-реабилитационные услуги для детей, которые имеют отклонения в физическом и психическом развитии.