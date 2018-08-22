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В Орле появился сенсорный сад для детей
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В Орле появился сенсорный сад для детей 

РИА 57 3 часа назад
Фото: РИА 57
В Орловской области на базе БУОО «Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» реализован уникальный инновационный проект.
В Орле торжественно открыли сенсорный сад — природную территорию, оборудованную для социализации детей с ограниченными возможностями здоровья в городской и природной среде. В сенсорный сад входит три направления модулей: игровой, исследовательский и созерцательный. Их цель — способствовать развитию сенсорных систем ребенка, таких, как зрение, слух, осязание, обоняние и вкус.
На торжественном открытии, которое для детей и родителей подготовили специалисты Центра, были организованы развивающие интерактивные площадки и прошли экскурсии по территории с рассказом про каждую тематическую зону.
Организаторы данного проекта считают, что смогут расширить социально-реабилитационные услуги для детей, которые имеют отклонения в физическом и психическом развитии.
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