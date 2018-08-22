Юным жителям Алтайского края рассказывают об опасности электрического тока

В Алтайском крае правила электробезопасности для детей рассказывают сами дети. Донести информацию ровесникам понятными словами, на своем, «детском» языке взялись барнаульские школьники. А популярная детская писательница Елена Ожич создала серию полезных интересных стихотворений. В регионе накануне нового учебного года реализуется информационный проект «Говорят дети».

Суть его не нова — рассказать юным жителям края об опасности электрического тока и научить основным правилам, которые помогут ребятам избежать несчастных случаев, сохранить жизнь и здоровье. Авторы идеи — сотрудники филиала ПАО «МРСК Сибири» (входит в ПАО «Россети» ) — «Алтайэнерго». В компании постоянно ищут новые формы работы с детьми — чтобы полезная и важная информация запоминалась на всю жизнь. В этот раз с ребятами решили поговорить на «детском» языке.

Сейчас идет работа над созданием видео ролика, — говорит Елена Глушкова, пресс-секретарь филиала «Алтайэнерго». — Мы повторяем ребятам на специальных занятиях: «Нельзя играть на территории подстанции». Конечно, они все понимают. Но когда с экрана юная особа восьми лет серьезно сообщает, что «Подходить к трансформаторной подстанции впритык никогда нельзя, а не впритык — можно» — это, наверное, более убедительно, чем взрослая интерпретация. Поэтому мы решили без лишней ретуши создать динамичный видеоролик, в котором сами ребята расскажут своим ровесникам о правилах электробезопасности.

Огромную помощь алтайским энергетикам оказала Елена Ожич. Зная, что любят читать дети, она написала цикл занимательных стихотворений на тему электробезопасности. Сборник известной детской писательницы готовится к печати, а отрывки стихов стали основой для аудио роликов, которые жители региона уже слышали в эфире местных радиостанций этим летом.

— Над предложением об участии в проекте думать не пришлось, — делится Елена Ожич. — Если есть возможность, нужно любыми способами помогать людям, которые заботятся о наших детях. Создание сборника «Энергичных стихов», как я называю его в рабочей версии, было очень кропотливым. И я буду рада, если мой вклад в такое нужное и доброе дело энергетиков поможет сберечь чью-то жизнь и здоровье. С нетерпением жду его выхода в свет.

После презентации, «Энергичные стихи» будут записаны в формат аудиокниги. Исполнят их, конечно же, дети. Диски будут распространяться в учебных заведениях региона и на детских праздниках.