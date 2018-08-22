Центр «Океан» в Приморье за последние годы удвоил прием детей

Всероссийский детский центр «Океан» в Приморье за последние годы почти удвоил прием детей — до 17 тыс. человек, в том числе, благодаря федеральной программе развития центра. Об этом сообщил ТАСС в Якутске замминистра образования и науки Павел Зенькович.

Расположенный на берегу Уссурийского залива центр «Океан» работает с 1983 года. Там отдыхают школьники со всей страны. В их числе дети, которых поощрили за успехи в учебе, спорте, творчестве. В 2018 году «Океан» отмечает 35-летний юбилей.

«Центр ["Океан"] развивается, за последние годы он почти удвоил прием детей, если в 2009—2010 годах было порядка 9 тыс. человек, то сейчас — больше 17 тыс. человек. Из четырех крупных федеральных детских центров это единственный центр, который находится за Уралом, на Дальнем Востоке, и принимает в первую очередь детей из соседних регионов, в том числе из Якутии», — сказал Зенькович.