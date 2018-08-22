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Центр «Океан» в Приморье за последние годы удвоил прием детей
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Центр «Океан» в Приморье за последние годы удвоил прием детей 

Дальний Восток 10 часов назад
Фото: Дальний Восток
Всероссийский детский центр «Океан» в Приморье за последние годы почти удвоил прием детей — до 17 тыс. человек, в том числе, благодаря федеральной программе развития центра. Об этом сообщил ТАСС в Якутске замминистра образования и науки Павел Зенькович.
Расположенный на берегу Уссурийского залива центр «Океан» работает с 1983 года. Там отдыхают школьники со всей страны. В их числе дети, которых поощрили за успехи в учебе, спорте, творчестве. В 2018 году «Океан» отмечает 35-летний юбилей.
«Центр ["Океан"] развивается, за последние годы он почти удвоил прием детей, если в 2009—2010 годах было порядка 9 тыс. человек, то сейчас — больше 17 тыс. человек. Из четырех крупных федеральных детских центров это единственный центр, который находится за Уралом, на Дальнем Востоке, и принимает в первую очередь детей из соседних регионов, в том числе из Якутии», — сказал Зенькович.
Программа развития центра «Океан», утвержденная правительством РФ, предусматривает, в частности, создание школы-интерната для 220 одаренных старшеклассников, где для них будет организована двухлетняя программа обучения. Для персонала цента планируется построить два дома на 300 квартир.
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