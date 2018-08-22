Эксперты отметили рост спроса на дополнительные занятия для школьников

МОСКВА, 22 августа. / ТАСС /. Спрос на дополнительные занятия для детей в России за последние пять лет вырос почти на 5 п. п., при этом родители первоклассников чаще выбирают кружки для физического и общего развития детей, а старшеклассники посещают дополнительные занятия, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях. Об этом сообщается в выпуске Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) «Мониторинг эффективности школы. Дополнительное образование школьников в 2013-2017 годы».

В этом выпуске, опубликованном в среду на сайте академии, представлены результаты опроса семей, проведенного в Воронежской, Ивановской, Свердловской, Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях в 2013-2017 годах. В нем участвовало не менее 600 родителей школьников из каждого региона.

"В 2017 году посещали дополнительные занятия 64,7% детей школьного возраста, и по сравнению с 2013 годом их число возросло на 4,8 п. п. ", — указывается в работе. Также отмечается, что к дополнительному образованию родители отнесли все занятия, которые посещает ребенок, выходящие за рамки уроков в школе.

Согласно проведенному опросу, наиболее популярными у большинства семей остаются дополнительные занятия, которые способствуют общему развитию и расширению кругозора детей. Уровень этого показателя почти не меняется в течение всего периода наблюдений — с 18,2% в 2013 году до 19,6% в 2016 году. Причем смысл в подобных занятиях видят 19,6% родителей первоклассников, и всего 1% среди родителей учащихся 11 классов.

"Начиная с девятого класса приоритеты родителей меняются, и основной целью становится не просто повышение образовательных результатов ребенка, а подготовка к ОГЭ и ЕГЭ", — сообщается в исследовании. Отмечается, что пик интереса приходится на девятый класс — 24,9% семей рассматривают дополнительные занятия как способ подготовки к государственной итоговой аттестации.

Кроме того, почти 35% семей отводят своих детей на бесплатные занятия, а 1,3% родителей указали, что ежемесячно тратят на оплату дополнительных занятий своих детей более 10 тыс. рублей. Также согласно опросу, почти 40% родителей ежегодно утверждают, что не откажутся от подобных платных услуг даже в случае ухудшения материального положения.