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Казанские врачи проведут более 30 операций детям в Ингушетии
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Казанские врачи проведут более 30 операций детям в Ингушетии 

Казанский репортер 8 часов назад
Фото: Казанский репортер
В Ингушетию прибыли врачи высшей категории из Казани, чтобы провести более 30 операций детям в рамках соглашения между региональными Министерствами здравоохранения. Подобное сотрудничество продолжается более трех лет. В течение этого периода казанские специалисты успешно провели более 200 операций детям с патологическими отклонениями. Еще одна часть работы казанских медиков — консультация пациентов и участие в мероприятиях по повышению квалификации местных специалистов. Командировка казанцев в Ингушетии продлится до 24 августа. В ходе встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым министр здравоохранения республики Марем Арапханова рассказала, что группа детей, наиболее остро нуждающихся в помощи, уже подобрана.
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