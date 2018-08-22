Казанские врачи проведут более 30 операций детям в Ингушетии 

В Ингушетию прибыли врачи высшей категории из Казани, чтобы провести более 30 операций детям в рамках соглашения между региональными Министерствами здравоохранения. Подобное сотрудничество продолжается более трех лет. В течение этого периода казанские специалисты успешно провели более 200 операций детям с патологическими отклонениями. Еще одна часть работы казанских медиков — консультация пациентов и участие в мероприятиях по повышению квалификации местных специалистов. Командировка казанцев в Ингушетии продлится до 24 августа. В ходе встречи с главой Ингушетии Юнус-Беком Евкуровым министр здравоохранения республики Марем Арапханова рассказала, что группа детей, наиболее остро нуждающихся в помощи, уже подобрана.