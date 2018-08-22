Опрокидывание батута с детьми в Катав-Ивановске обернулось уголовным делом

Опрокидывание батута, из-за которого пострадали четверо детей в Катав-Ивановске, стало поводом для возбуждения уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, сообщают в пресс-центре областной прокуратуры.

В отношении предпринимателя, установившего батут, уже возбуждено и дело об административном правонарушении. Кроме того, нарушения нашли и в деятельности местных чиновников.

«Главе администрации Катав-Ивановского городского поселения внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства и привлечении виновных должностных лиц к ответственности по факту выдачи разрешения на проведение культурно-зрелищных мероприятий в отсутствие необходимых документов на детское оборудование», — пояснили в прокуратуре

Напомним, 3 августа порыв ветра сорвал крепление батута, когда на нём находились четверо детей. Пострадавших, в том числе трёхлетнюю девочку, с различными травмами доставили в больницу.