Для детей российских соотечественников, проживающих за рубежом, организовали отдых в одном из летних лагерей Среднего Урала

Отдых в оздоровительном лагере для школьников из Армении и Киргизии — детей российских соотечественников, проживающих за рубежом — был организован по поручению губернатора Евгения Куйвашева и при поддержке представительств Россотрудничества в этих странах.

Десять школьников получили путевки в оздоровительный лагерь комплекса ФОК «Гагаринский» «Первоуральского новотрубного завода».

Как пояснил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов , работа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, развитию международного гуманитарного партнерства проводится правительством на регулярной основе. Основная ее задача — укрепление дружественных связей и контактов между людьми, что способствует распространению объективного представления о современной России.

«По итогам летних смен ребята, их родители и сопровождающие специалисты особо отмечали высокий уровень организации отдыха, радушный прием. Гости и принимающая сторона получили, судя по отзывам, массу положительных эмоций, нашли новых друзей. Мы признательны первоуральскому предприятию за поддержку этих инициатив. Очень хорошо, что к развитию международных проектов подключились и бизнес, и наши муниципалитеты. Активизировалось движение побратимства. Думаю, что именно такое сотрудничество может стать залогом добрых отношений в будущем», — сказал министр.

Благодарность за теплый прием и организацию летнего отдыха в адрес правительства Свердловской области направило, в частности, руководство Армянской атомной станции, дети сотрудников которой побывали на Среднем Урале. В благодарственном письме выражается надежда на продолжение подобных контактов.

«Дети наших атомщиков получили возможность отдохнуть, приобщиться к богатой истории и культуре Свердловской области, обзавестись друзьями. Мы очень надеемся на продолжение и расширение столь значимого сотрудничества», — говорится в послании.

Россотрудничество — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и агентством было подписано губернатором Евгением Куйвашевым в 2014 году.