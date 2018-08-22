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Для детей российских соотечественников, проживающих за рубежом, организовали отдых в одном из летних лагерей Среднего Урала
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Для детей российских соотечественников, проживающих за рубежом, организовали отдых в одном из летних лагерей Среднего Урала 

Информационный портал Свердловской области 6 часов назад
Отдых в оздоровительном лагере для школьников из Армении и Киргизии — детей российских соотечественников, проживающих за рубежом — был организован по поручению губернатора Евгения Куйвашева и при поддержке представительств Россотрудничества в этих странах.
Десять школьников получили путевки в оздоровительный лагерь комплекса ФОК «Гагаринский» «Первоуральского новотрубного завода».
Как пояснил министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов, работа по поддержке соотечественников, проживающих за рубежом, развитию международного гуманитарного партнерства проводится правительством на регулярной основе. Основная ее задача — укрепление дружественных связей и контактов между людьми, что способствует распространению объективного представления о современной России.
«По итогам летних смен ребята, их родители и сопровождающие специалисты особо отмечали высокий уровень организации отдыха, радушный прием. Гости и принимающая сторона получили, судя по отзывам, массу положительных эмоций, нашли новых друзей. Мы признательны первоуральскому предприятию за поддержку этих инициатив. Очень хорошо, что к развитию международных проектов подключились и бизнес, и наши муниципалитеты. Активизировалось движение побратимства. Думаю, что именно такое сотрудничество может стать залогом добрых отношений в будущем», — сказал министр.
Благодарность за теплый прием и организацию летнего отдыха в адрес правительства Свердловской области направило, в частности, руководство Армянской атомной станции, дети сотрудников которой побывали на Среднем Урале. В благодарственном письме выражается надежда на продолжение подобных контактов.
«Дети наших атомщиков получили возможность отдохнуть, приобщиться к богатой истории и культуре Свердловской области, обзавестись друзьями. Мы очень надеемся на продолжение и расширение столь значимого сотрудничества», — говорится в послании.
Россотрудничество — Федеральное агентство по делам Содружества Независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству. Соглашение о сотрудничестве между правительством Свердловской области и агентством было подписано губернатором Евгением Куйвашевым в 2014 году.
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