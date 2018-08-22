Галерея «Нагорная» приглашает москвичей на День открытых дверей

8 сентября здесь можно будет познакомиться учебными программами для детей и взрослых, а также пообщаться с преподавателями и поучаствовать в открытых уроках студий.

Как сообщается на странице галереи в социальной сети «ВКонтакте», традиционно в День Города выставочный зал открывает свои двери для всех желающих. Галерея предлагает москвичам узнать расписание занятий, задать вопросы и в целом оценить царящую здесь доброжелательную и спокойную атмосферу.

Для совсем маленьких в галерее проводятся развивающие занятия, уроки актерского мастерства, вокала и песенного английского, а также тренировки по развитию памяти. Дети постарше могут посещать курсы по фотографии, анимации и скетчу, а подростки и взрослые — заниматься йогой.

Вход на мероприятия в рамках Дня открытых дверей свободный.