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Галерея «Нагорная» приглашает москвичей на День открытых дверей
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Галерея «Нагорная» приглашает москвичей на День открытых дверей 

Твоя Газета 6 часов назад
Фото: Твоя Газета
8 сентября здесь можно будет познакомиться учебными программами для детей и взрослых, а также пообщаться с преподавателями и поучаствовать в открытых уроках студий.
Как сообщается на странице галереи в социальной сети «ВКонтакте», традиционно в День Города выставочный зал открывает свои двери для всех желающих. Галерея предлагает москвичам узнать расписание занятий, задать вопросы и в целом оценить царящую здесь доброжелательную и спокойную атмосферу.
Для совсем маленьких в галерее проводятся развивающие занятия, уроки актерского мастерства, вокала и песенного английского, а также тренировки по развитию памяти. Дети постарше могут посещать курсы по фотографии, анимации и скетчу, а подростки и взрослые — заниматься йогой.
Вход на мероприятия в рамках Дня открытых дверей свободный.
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