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Центр спорта и досуга «СОЦ-ИН» открывает творческие мастерские для детей
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Центр спорта и досуга «СОЦ-ИН» открывает творческие мастерские для детей 

Ясенево 5 часов назад
Фото: Ясенево
После летнего отпуска распахнула свои двери творческая мастерская для мальчишек и девчонок Ясенева. Лето — чудесная пора. На первом занятии после летних каникул ребятам было предложено нарисовать свои «Летние фантазии». Нет ничего интереснее, чем рисовать и фантазировать. Ребята почувствовали себя настоящими творцами и воплотили все свои фантазии на бумаге. Получилась яркие и необычные картины.
Если Ваш ребенок любит придумать и творить, тогда Вам к нам. Запись в кружок «Пластилиновая ворона» открыта. Подробная информация по телефону: 8 (495) 4234033.
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