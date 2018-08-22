Центр спорта и досуга «СОЦ-ИН» открывает творческие мастерские для детей

После летнего отпуска распахнула свои двери творческая мастерская для мальчишек и девчонок Ясенева. Лето — чудесная пора. На первом занятии после летних каникул ребятам было предложено нарисовать свои «Летние фантазии». Нет ничего интереснее, чем рисовать и фантазировать. Ребята почувствовали себя настоящими творцами и воплотили все свои фантазии на бумаге. Получилась яркие и необычные картины.

Если Ваш ребенок любит придумать и творить, тогда Вам к нам. Запись в кружок «Пластилиновая ворона» открыта. Подробная информация по телефону: 8 (495) 4234033.