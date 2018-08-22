На Южном Урале две женщины с детьми из-за тумана потерялись в лесу

Спасатели Усть-Катавского отряда Поисково-спасательной службы Министерства общественной безопасности Челябинской области выезжали в Ашинский район искать женщин с детьми.

В понедельник, 20 августа, после десяти вечера спасателям поступил сигнал о том, что две женщины с двумя детьми 6 лет отправились из одного поселка в другой. Женщины решили сократить дорогу через поля. Однако, туман внес свои коррективы в их планы.

«Потерявшиеся блуждали 3 часа найти нужную тропу не удавалось. В какой то момент дети начали капризничать, женщинам пришлось нести их на руках. Хорошо, что женщины взяли с собой сотовые телефоны, они позвонили спасателям с просьбой о помощи. Областные спасатели выехали в лесной массив на поиски», — рассказали ИА «Уральский меридиан» в пресс-центре Поисково-спасательной службы Челябинской области.

Через некоторое время потерявшиеся были найдены и транспортированы домой.

Фото с сайта yandex.com.