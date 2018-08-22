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Кому в Казани не хватит мест в детсадах?
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Кому в Казани не хватит мест в детсадах? 

АиФ Казань 5 часов назад
Фото: АиФ Казань
Как решается вопрос с обеспечением местами в детсадах детей от 3 лет  Детям, которым три года исполнится этой осенью и зимой, не хватит мест в детсадах.
«В очереди остаются 122 ребёнка, родившихся до 1 сентября 2015 года, которым пока не предоставили места в детских садах, — сообщил «АиФ-Казань» начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов. — Практически всех их должны обеспечить местами в дошкольных учреждениях. А вот вопрос обеспечения местами детей, родившихся в сентябре, октябре, ноябре и декабре, стоит остро. И мы пытаемся его решить. Но мест всем не хватит. Дефицит есть, например, в детсадах Советского и Приволжского районов».
Ильнар Хидиятов пояснил, что многие родители хотят устроить в детсады в 2018 году и малышей до 3 лет. Таких детей в очереди более 20 тысяч, но обеспечить местами всех желающих не получится.
Среди очередников есть и малыши в возрасте до 1,5 года. Но в городе работают лишь около 100 ясельных групп, в них занимаются более 1500 юных казанцев. При этом ясельные группы, как правило, открывают по остаточному принципу: если в детсад не поступают трёхлетки, то появляются места для ребят помладше. Обычно такое случается на окраинах города, к примеру, в микрорайоне Жилплощадка, посёлке Дербышки. К слову, в этих микрорайонах как раз и предлагают места детям 3 лет, которых не могут устроить в детсады рядом с домом.
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