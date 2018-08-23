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В Москве проходит акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!»
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В Москве проходит акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!» 

ТВ Центр 13 часов назад
Фото: ТВ Центр
Перед началом учебного года в Москве стартовала благотворительная акция «Семья помогает семье: готовимся к школе!». Вплоть до 28 августа по всему городу будут работать более 200 пунктов сбора. Там будут принимать вещи, необходимые для учебы — от канцтоваров до детской одежды и обуви.
Акция проходит уже в 11-ый раз. В прошлом году в ней приняли участие более 10 тысяч человек, а также общественные и коммерческие организации. В итоге помощь получили больше девяти тысяч семей.
Посмотреть адреса пунктов сбора можно на сайте московского Департамента труда и социальной защиты населения.
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