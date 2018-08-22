Музей Машкова приглашает юных волгоградцев на «Детский день»

Мероприятие состоится в последнее воскресенье лета, 26 августа, в выставочном зале музея на ул. Чуйкова. Начало мероприятия — в 11:00. Здесь, в пространстве информационно-образовательного центра «Русский музей: виртуальный филиал», детей ждет насыщенная программа: викторины, интересные факты из жизни художников, познавательные фото— и видеоматериалы. В завершении праздника состоится мастер-класс под руководством опытных специалистов музея Машкова по созданию пейзажа в смешанной технике и блокнота художника с заметками и зарисовками.

Как сообщают в комитете культуры Волгоградской области, проект «Детский день» проходит в Музее изобразительных искусств имени И. Машкова на протяжении нескольких лет в каждое последнее воскресенье месяца. Это многофункциональное мероприятие для детей сочетает в себе познавательную теорию и практику, интеллектуальное развитие и ручное творчество. Каждый месяц — новая, интересная программа, цель которой — рассказать детям об удивительном мире творчества художников.