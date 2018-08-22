Следственный комитет обратился к родителям

Участились случаи выпадения малолетних детей из окна.

Установлено, что трагедией заканчивается оставление без присмотра малолетних детей около открытого окна, в том числе при наличии москитной сетки.

Подобные факты происходят практически еженедельно на территории города Москвы, и в ряде случаев приводят к летальному исходу. Кроме того, произошел рост данных происшествий.

Если за 12 месяцев 2017 года 23 ребенка выпали из окна, 5 из которых погибли, то за истекший период 2018 года таких случаев было 34, из которых 8 детей погибло.

Основными причинами произошедшего явились недосмотр родителей и иных законных представителей малолетних, а также непрочность конструкций москитных сеток на пластиковых окнах.

Приказом Госстандарта от 17.03.2016 № 168-ст утверждено изменение №1 к ГОСТ 23166-99 «Блоки оконные. Общие технические условия». В соответствии с данным изменением в целях предотвращения травматизма и возможности выпадения детей из окон в детских школьных, дошкольных учреждениях, а также в жилых домах оконные блоки должны быть укомплектованы замками безопасности, обеспечивающими блокировку поворотного (распашного) открывания створки, но позволяющими функционировать откидному положению.

Другим вариантом обеспечения безопасности окон является применение в них параллельно-выдвижного открывания створок, при котором обеспечивается выдвижение створки параллельно коробке на расстояние не более 10 мм и фиксация в этом положении при помощи механизма, установленного в ручке, либо с применением съемной ручки.

При наличии в конструкции пластиковых окон механизмов, препятствующих распашному открыванию створок, несчастных случаев удалось бы избежать.