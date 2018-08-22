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Гостей Дня открытых дверей в «Академическом» ждут мастер-классы и детская дискотека
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Гостей Дня открытых дверей в «Академическом» ждут мастер-классы и детская дискотека 

Твоя Газета 4 часа назад
Фото: Твоя Газета
Завершаются летние каникулы, и центр культуры и досуга «Академический» приглашает детей и родителей на День открытых дверей, который в этот раз продлится целых два дня.
В программе праздника планируется проведение увлекательных мастер-классов от партнеров Центра; открытые уроки студий и кружков; игровая программа для детей; открытый диалог с директором; детская дискотека и многое другое. День открытых дверей в ЦКиД пройдет 1 и 2 сентября с 10:00 до 20:00 по адресу: ул. Большая Черемушкинская, д.6, к.2. Дополнительная информация по тел. 8 (499) 126-95-64.
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