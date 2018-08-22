Жалоба помогла. В Салехарде играть на детской площадке станет безопаснее

По обращению салехардца прокуратура проверила, насколько безопасна детская игривая площадка, расположенная недалеко от дома по адресу Деповская, дом 6.

По результатам проверки нарушений в конструкции игрового комплекса не выявили. Но оказалось, что площадка с трех сторон окружена автодорогами, а это не соответствует федеральному законодательству. В законе сказано, что любые объекты, предназначенные для отдыха детей, должны отвечать требованиям безопасности. Помимо этого, одна из прилегающих к детской площадке дорог не оборудована тротуарами, что вынуждает детей кататься на велосипедах по проезжей части.

В связи с выявленными нарушениями главе администрации Салехарда внесено представление, которое незамедлительно рассмотрено и удовлетворено.

Сейчас детская площадка временно огорожена деревянным забором. После проведения торгов и заключения муниципального контракта установят металлические ограждения, знаки об ограничении скорости движения и «осторожно дети», а также оборудуют пешеходные переходы, — сообщается на сайте окружной прокуратуры. Улицу, не имеющую тротуаров, оборудуют ими.