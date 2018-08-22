Летний отдых завершается. Но родители скоро смогут спланировать осенние каникулы

На Ямале родители могут подать документы на отдых детей в детских лагерях на осенние смены. Заявочная кампания начнется в сентябре. Об этом сегодня, 22 сентября, директор департамента молодежной политики и туризма ЯНАО Эльвира Тимергазина сообщила во время интернет-конференции в пресс-центре ИА «Север-Пресс»

Руководитель ведомства пояснила, что этой осенью ямальские школьники смогут отдохнуть в тюменских центрах «Снежинка» и «Серебряный бор». Льготные категории граждан смогут подать заявки с 8 сентября, а с 18 начнется прием заявок на общих основаниях. Сведения и документы от родителей на предоставление отдыха и оздоровления принимают через единый окружной интернет-портал www.molcentr.ru.

Эльвира Тимергазина также рассказала, что организация детского отдыха возможна и зимой. В это время они смогут отдохнуть в учреждениях юга Тюменской области и в Краснодарском крае.

«После заключения государственных контрактов для населения будет проведена информационная кампания о местах отдыха, датах начала приема заявок на едином окружном интернет-портале», — пояснила она.

Отметим, этим летом более 4,5 тысячи ямальских детей отдохнули в оздоровительных лагерях Тюменской и Курганской областей, Краснодарского края, в республиках Татарстан, Крым и Болгарии. Всего летом провели 28 тематических смен по направлениям робототехники, профориентации, «Дружбы народов», добровольческой направленности, поддержке и развитию молодёжных инициатив, а также смены с англоязычным уклоном, гражданско-патриотическим и духовно-нравственным воспитанием детей и другие.

Кроме этого, в федеральных детских центрах «Смена» и «Артек» летом отдохнули 30 человек. Ямальские дети могут посещать федеральные детские центры также осенью, зимой и весной.