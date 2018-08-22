Школьно-письменные принадлежности для нуждающихся соберут в Кузьминках

ГБУ ТЦСО «Кузьминки» приглашает принять участие в общегородской благотворительной акции «Семья помогает семье: готовимся к школе!», которая пройдет в период с 23 по 31 августа, по сбору одежды, обуви, канцелярских товаров и школьно-письменных принадлежностей для последующей передачи нуждающимся семьям москвичей.

Стационарные пункты приема благотворительной помощи:

ГБУ ТЦСО «Кузьминки» — ул. Зеленодольская, дом 36, корпус 1 (контактный телефон: 8 (499) 722-68-01)

ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Рязанский» — ул. Зеленодольская, дом 4 (контактный телефон: 8 (495) 379-98-11)

ГБУ ТЦСО «Кузьминки» филиал «Текстильщики» — ул. 7-я Текстильщиков, дом 7, корпус 1 (контактный телефон: 8 (499) 178-25-59)

График работы стационарных пунктов:

23 августа 2018 г. — с 9.00 до 20.00 24 и 25 августа 2018 г. — с 9.00 до 17.00 с 27 по 30 августа 2018 г. — с 09.00 до 20.00 31 августа 2018 г. — с 09.00 до 17.00 Передвижные пункты приема благотворительной помощи:

25 августа с 10.00 до 17.00 — Район Текстильщики — ул. Юных Ленинцев, д. 7 (площадь магазина «Пятерочка»). (ис)