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ЗОЖ-фестиваль пройдет в Зеленограде
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ЗОЖ-фестиваль пройдет в Зеленограде 

SPORT24.ru 3 часа назад
26 августа в Зеленограде состоится первый фестиваль здорового образа жизни «ЗОЖ»,
С 10 утра и до самого вечера в Парке 40-летия победы и Культурном центре «Зеленоград» пройдут различные открытые занятия по танцам, йоге, единоборствам и другим видам активного отдыха. «Гвоздем программы» станет триатлон, принять участие в котором смогут все желающие. Он будет состоять из 3-километрового забега, 45-минутной функциональной тренировки и полуторачасового йога-сета, все это под музыку от лучших диджеев города.
На фестивале можно будет получить консультации от тренеров фитнес-клубов города, записаться в секции и студии, приобрести спортивное питание и здоровую еду на ярмарке с фуд-кортом.
Для детей на все время работы фестиваля предусмотрена детская зона с конкурсами и различными играми.
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