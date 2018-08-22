В Мосгордуме поддержали идею о производстве в РФ наркотических препаратов для неизлечимо больных детей

«Такая необходимость реально есть, если их (запрещенные в России детские формы препаратов — прим. Агентства «Москва») регулярно заказывают за рубежом для помощи неизлечимо больным детям. В сегодняшних условиях, конечно, надо сделать так, чтобы они были у нас. Вопрос в том, на каких основаниях, почему и кому их выделяют. Раз в этом есть потребность, то такие препараты должны производиться в нашей стране. Другое дело, что все должно быть лицензировано и отпускаться тем, кому это необходимо», — подчеркнул Е. Герасимов.