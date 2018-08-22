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В Мосгордуме поддержали идею о производстве в РФ наркотических препаратов для неизлечимо больных детей
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В Мосгордуме поддержали идею о производстве в РФ наркотических препаратов для неизлечимо больных детей 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Член комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Евгений Герасимов поддерживает инициативу о выпуске в России запрещенных ныне детских форм наркотических и психотропных препаратов, которые необходимы для помощи неизлечимо больным пациентам. Об этом парламентарий сообщил Агентству городских новостей «Москва».
«Такая необходимость реально есть, если их (запрещенные в России детские формы препаратов — прим. Агентства «Москва») регулярно заказывают за рубежом для помощи неизлечимо больным детям. В сегодняшних условиях, конечно, надо сделать так, чтобы они были у нас. Вопрос в том, на каких основаниях, почему и кому их выделяют. Раз в этом есть потребность, то такие препараты должны производиться в нашей стране. Другое дело, что все должно быть лицензировано и отпускаться тем, кому это необходимо», — подчеркнул Е. Герасимов.
Ранее в СМИ сообщалось, что правительство РФ обсудит с Московским эндокринным заводом возможность выпуска детских форм наркотических и психотропных препаратов, в том числе диазепама в микроклизмах. Об этом сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в ходе встречи с представителями некоммерческих организаций, которые направили обращение президенту России Владимиру Путину с просьбой помочь в обеспечении не зарегистрированными в нашей стране медикаментами детей с неизлечимыми заболеваниями и эпилеписей.
Агентство «Москва»: последние новости
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