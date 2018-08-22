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Неспортивное питание. Тренировочную базу закрыл санитарный врач
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Неспортивное питание. Тренировочную базу закрыл санитарный врач 

АиФ Нижний Новгород 2 часа назад
Фото: АиФ Нижний Новгород
8 августа на тренировочной базе «Надежда» в Городецком районе Нижегородской области двое детей обратились за медицинской помощью. У ребят болела голова, крутило живот… Вскоре на базу прибыли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора. И ещё пятеро детей пожаловались на тревожные симптомы.
«На месте наши специалисты провели лабораторные исследования проб еды и воды из местного пищеблока, обследовали всех его сотрудников», — сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Иконникова.
Экстренное эпидемиологическое расследование показало: у детей обнаружен возбудитель пищевой инфекции (энтеровирус). Кроме того, РНК энтеровируса выделили у сотрудника пищеблока. По предварительным данным, этот взрослый и мог стать источником проблем со здоровьем у детей.
Практически сразу всех заболевших изолировали от остальных постояльцев тренировочной базы. 10 августа главный государственный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко своим постановлением приостановила работу «Надежды». Юным спортсменам, в том числе и воспитанникам детской команды московского хоккейного клуба «Спартак», пришлось срочно возвращаться домой. По неофициальным данным, тренеру жаловалось на плохое самочувствие гораздо больше детей, и он понял, что сборы закончились…
Большинству родителей наверняка хотелось бы наказать за испорченный отдых и здоровье детей кого-то конкретно.
«После случившегося Городецкая городская прокуратура проводит проверку, — рассказала старший помощник прокурора Нижегородской области по СМИ Жанна Мордовина. — Если докажут, что лица, ответственные за пребывание детей на тренировочной базе, виновны в массовом пищевом отравлении, они понесут наказание согласно российскому законодательству».
Сегодня родители из собственного кармана оплачивают спортивные сборы детей. Тренировочная база «Надежда» — частная. Как утверждает её официальный сайт, база относится к категории особо комфортных. Провести здесь сборы стоит недёшево.
По федеральному закону «О защите прав потребителей» родители или опекуны детей, оплатившие стоимость путёвок, вправе требовать денежные средства за неиспользованные дни отдыха, а также получить возмещение убытков из-за некачественно оказанной услуги и компенсацию морального вреда.
«13 августа специалисты областного управления Ропотребнадзора встречались с администрацией тренировочной базы, — продолжает Екатерина Иконникова. — По нашей информации, администрация согласна удовлетворить требования потерпевших. Но если этого не произойдёт, мы готовы содействовать гражданам в судебной защите. Консультации родители могут получить по телефонам 8-910-1367703 или 432-87-67».
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