Неспортивное питание. Тренировочную базу закрыл санитарный врач

8 августа на тренировочной базе «Надежда» в Городецком районе Нижегородской области двое детей обратились за медицинской помощью. У ребят болела голова, крутило живот… Вскоре на базу прибыли сотрудники регионального управления Роспотребнадзора . И ещё пятеро детей пожаловались на тревожные симптомы.

«На месте наши специалисты провели лабораторные исследования проб еды и воды из местного пищеблока, обследовали всех его сотрудников», — сообщила пресс-секретарь регионального управления Роспотребнадзора Екатерина Иконникова.

Экстренное эпидемиологическое расследование показало: у детей обнаружен возбудитель пищевой инфекции (энтеровирус). Кроме того, РНК энтеровируса выделили у сотрудника пищеблока. По предварительным данным, этот взрослый и мог стать источником проблем со здоровьем у детей.

Практически сразу всех заболевших изолировали от остальных постояльцев тренировочной базы. 10 августа главный государственный санитарный врач по Нижегородской области Наталия Кучеренко своим постановлением приостановила работу «Надежды». Юным спортсменам, в том числе и воспитанникам детской команды московского хоккейного клуба «Спартак» , пришлось срочно возвращаться домой. По неофициальным данным, тренеру жаловалось на плохое самочувствие гораздо больше детей, и он понял, что сборы закончились…

Большинству родителей наверняка хотелось бы наказать за испорченный отдых и здоровье детей кого-то конкретно.

«После случившегося Городецкая городская прокуратура проводит проверку, — рассказала старший помощник прокурора Нижегородской области по СМИ Жанна Мордовина. — Если докажут, что лица, ответственные за пребывание детей на тренировочной базе, виновны в массовом пищевом отравлении, они понесут наказание согласно российскому законодательству».

Сегодня родители из собственного кармана оплачивают спортивные сборы детей. Тренировочная база «Надежда» — частная. Как утверждает её официальный сайт, база относится к категории особо комфортных. Провести здесь сборы стоит недёшево.

По федеральному закону «О защите прав потребителей» родители или опекуны детей, оплатившие стоимость путёвок, вправе требовать денежные средства за неиспользованные дни отдыха, а также получить возмещение убытков из-за некачественно оказанной услуги и компенсацию морального вреда.

«13 августа специалисты областного управления Ропотребнадзора встречались с администрацией тренировочной базы, — продолжает Екатерина Иконникова. — По нашей информации, администрация согласна удовлетворить требования потерпевших. Но если этого не произойдёт, мы готовы содействовать гражданам в судебной защите. Консультации родители могут получить по телефонам 8-910-1367703 или 432-87-67».