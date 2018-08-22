В Балакове на детской площадке появился аттракцион смерти

Вопиющие нарушения правил безопасности в месте отдыха детей шокировали горожан.

На детских игровых площадках из земли торчат камни и железная арматура. Кроме того, одни качели стоят невкопанные, другие сделаны так, что если ребенок поднимется до конца наверх, то без поддержки просто упадет и разобьется.

Одна из таких опасных для жизни и здоровья площадок находится в парке у Саратовской ГЭС (на фото).

«Неужели у людей отвечающих за данный парк нет детей и сердца! Как так вообще возможно сделать и вообще установить? При мне ребёнок упал и ударился головой о камень до крови, торчащий прям под каруселью (смотрите на фото), ему всего годик и благодаря только тому, что мама его держала, наверное, избежал травмы более серьезной. Неужели наши дети города не заслуживают элементарного, просто хотя бы безопасных площадок?» — возмущается автор сообщения, опубликованного в группе «Типичный Балаково» соцсети «ВКонтакте».

Как утверждают балаковцы, такие площадки есть почти в каждом дворе, и многое в детских аттракционах не отвечает элементарным нормам безопасности.

Фото: соцсети