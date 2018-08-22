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Прокуратура: детсад, в котором могло произойти насилие над ребенком, был закрыт на ремонт
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Прокуратура: детсад, в котором могло произойти насилие над ребенком, был закрыт на ремонт 

Волга Ньюс 2 часа назад
«Сейчас проводится проверка по сообщению, точные данные о том, что произошло, можно будет сообщить только после окончания проверки, — пояснила Мария Кин. — Сам детский сад был закрыт на ремонт. Но руководитель образовательного учреждения допустила нахождение на территории детского сада ребенка сотрудника».
По словам Марии Кин, проверка будет проводиться 10 дней, по ее итогам будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Напомним, в отдел полиции № 3 по Советскому району Самары 20 августа поступило сообщение о сексуальном насилии над девочкой 2014 года рождения.
По данным источника в правоохранительных органах, инцидент мог произойти около 13:00 в помещении детского сада на № 320 на ул. Партизанской. В качестве подозреваемого заявители указывают на гражданина Узбекистана.
Правдивость полученной силовиками информации сейчас тщательно проверяется.
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