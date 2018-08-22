Делать сэндвичи научились школьники

Финишировал в пятницу, 17 августа проект «Один дома», который для детей района реализовывал Досуговый центр «Богородское». В течение двух с половиной месяцев дети приходили сюда, чтобы весело провести время с педагогами, вожатыми, руководителями секций досугового учреждения. Они посещали мастер-классы и концерты, учились петь и танцевать, участвовали в спортивных соревнованиях.