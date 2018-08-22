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Делать сэндвичи научились школьники
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Делать сэндвичи научились школьники 

Официальный сайт управы района Богородское 1 час назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Финишировал в пятницу, 17 августа проект «Один дома», который для детей района реализовывал Досуговый центр «Богородское». В течение двух с половиной месяцев дети приходили сюда, чтобы весело провести время с педагогами, вожатыми, руководителями секций досугового учреждения. Они посещали мастер-классы и концерты, учились петь и танцевать, участвовали в спортивных соревнованиях.
Вот и на заключительном занятии специалист по работе с молодежью ДЦ, муниципальный депутат Анна Иванова научила детвору приготовлению сэндвичей. Кроме того для юных москвичей был организован праздничный банкет, на котором они с удовольствием вспоминали веселые летние дни, проведенные в игровом пространстве «Один дома».
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
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