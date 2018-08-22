Ещё
Праздник в честь Дня российского кино проведут в Красносельском районе
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Праздник в честь Дня российского кино проведут в Красносельском районе 

Префектура Центрального административного округа г. Москвы 1 час назад
Фото: Префектура Центрального административного округа г. Москвы
На территории Красносельского района 27 августа проведут праздничное мероприятие, которое приурочат ко Дню российского кино.
— Представители детско-юношеского центра «Сам Плюс» организуют спортивные и подвижные игры для детей. Кроме того, все ребята смогут потанцевать под музыку или выучить некоторые хореографические движения, — поделились информацией в управе Красносельского района.
Там уточнили, что на развлекательное мероприятие приглашаются не только дети, но и подростки. Праздник начнут в 17:00 во дворе дома 34 на улице Верхняя Красносельская.
Отметим, что День российского кино каждый год празднуют 27 августа.
Префектура Центрального административного округа г. Москвы: последние новости
Новые песочницы установят на территории дошкольного учреждения образовательного комплекса №1231 Сборная участников программы «Московская смена» от Центрального округа выступит в фестивале КВН Горожан пригласили отпраздновать 93-летие со дня рождения писателя Юрия Трифонова
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями4
Фильмы, досматривать которые страшно
Ляпы в советской киноклассике7
Провальные экранизации отличных книг6
Парочки, которым не суждено быть вместе2
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
08:16
Фильмы, досматривать которые страшно
Кино
04:57
Провальные экранизации отличных книг
Кино
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
02:56
Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием
Кино
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение