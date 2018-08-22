Праздник в честь Дня российского кино проведут в Красносельском районе

На территории Красносельского района 27 августа проведут праздничное мероприятие, которое приурочат ко Дню российского кино.

— Представители детско-юношеского центра «Сам Плюс» организуют спортивные и подвижные игры для детей. Кроме того, все ребята смогут потанцевать под музыку или выучить некоторые хореографические движения, — поделились информацией в управе Красносельского района.

Там уточнили, что на развлекательное мероприятие приглашаются не только дети, но и подростки. Праздник начнут в 17:00 во дворе дома 34 на улице Верхняя Красносельская.

Отметим, что День российского кино каждый год празднуют 27 августа.