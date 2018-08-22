Ещё
Полиция проверяет информацию о домогательствах к малолетней девочке в детском саду Самары
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Полиция проверяет информацию о домогательствах к малолетней девочке в детском саду Самары 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Полиция проверяет информацию об инциденте, который произошел в минувшую среду 15 августа на территории детского сада, расположенного по улице Партизанской. По предварительным данным, гражданин Узбекистана домогался до малолетней девочки.
По данным источника в областной прокуратуре, в настоящий момент дошкольное учреждение закрыто на ремонт. Подозреваемый гражданин Узбекистана находится там в составе ремонтной бригады. По предварительным данным, ребенка в сад привела одна из сотрудниц дошкольного учреждения.
В настоящий момент оперативники устанавливают все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Фото:pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Родители погибших на Сямозере детей подали в суд многомиллионные иски «Не порти праздник»: девочку-аутиста выгнали с утренника в детсаду Ялты От греха подальше: после массового отравления детей лагерь под Омском решили закрыть
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями4
Фильмы, досматривать которые страшно
Ляпы в советской киноклассике7
Провальные экранизации отличных книг5
Парочки, которым не суждено быть вместе2
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
08:16
Фильмы, досматривать которые страшно
Кино
04:57
Провальные экранизации отличных книг
Кино
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
02:56
Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием
Кино
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение