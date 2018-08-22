Полиция проверяет информацию о домогательствах к малолетней девочке в детском саду Самары

Полиция проверяет информацию об инциденте, который произошел в минувшую среду 15 августа на территории детского сада, расположенного по улице Партизанской. По предварительным данным, гражданин Узбекистана домогался до малолетней девочки.

По данным источника в областной прокуратуре, в настоящий момент дошкольное учреждение закрыто на ремонт. Подозреваемый гражданин Узбекистана находится там в составе ремонтной бригады. По предварительным данным, ребенка в сад привела одна из сотрудниц дошкольного учреждения.

В настоящий момент оперативники устанавливают все обстоятельства инцидента. По итогам проверки будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото:pixabay.com