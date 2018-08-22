Более 200 детей стали участниками Открытого областного фестиваля современного хореографического искусства

Открытый областной фестиваль современного хореографического искусства для детей «Continent-dance» состоялся 21 августа на площадке детского оздоровительного лагеря «Юность» (санаторий-профилакторий «Перекоп»).

Участниками события стали более 200 человек, в числе которых хореографические коллективы города и области — детский театр танца «Сюрприз», театр танца «Адрес детства», хореографический коллектив «ТанцПространство», театр-студия современной хореографии «Паскаль» и другие, а также дети из загородных лагерей, увлекающиеся танцами.

В торжественном открытии мероприятия приняла участие заместитель министра спорта и молодежной политики региона Марионэлла Шевченко. Она поприветствовала участников фестиваля и отметила, что в этом году мероприятие проходит в новом формате, подготовленном центром отдыха и оздоровления детей «Вятские каникулы».

«Уверена, что участие в этом событии детей, отдыхающих в загородных лагерях региона, приведет к популяризации среди них культуры танца и привлечению к занятиям хореографией. Надеемся, что такое сотрудничество успешно войдет в практику, и мероприятие приобретет межрегиональный статус», — подчеркнула Марионэлла Шевченко.

Фестивалю предшествовал длительный этап подготовки — на протяжении лета в рамках лагерных смен хореографические коллективы готовили новые постановки вместе с лучшими педагогами-балетмейстерами «Всероссийской танцевальной лаборатории». Результаты их работы были представлены в рамках большого гала-концерта фестиваля.

В программе мероприятия особое место заняли мастер-классы от руководителей хореографических коллективов. Все желающие смогли изучить опыт разных танцевальных сообществ, получить знания и новые идеи, совершенствовать свои танцевальные навыки.

Танцовщица из хореографического коллектива «ТанцПространство» Софья Бояринцева поделилась, что очень рада возможности принять участие в фестивале.

«Он полезен тем, что мы смогли посмотреть на другие коллективы и представить свои номера, показать себя. Во время подготовки к мероприятию мы работали с хореографами Андреем Разживиным и Сергеем Медведевым . Работать с ними было очень интересно — мы получили новый бесценный опыт», — отметила участница.

Проведение фестиваля было направлено на объединение танцевальных коллективов, учреждений культуры и дополнительного образования Кировской области, а также ведущих высших учебных заведений в области культуры и современного искусства в единое оздоровительно-образовательное пространство.