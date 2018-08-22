Мэрия Уфы прокомментировала ситуацию с недопуском в школы непривитых детей

Заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов и начальник городского управления образования Елена Хаффазова 22 августа на пресс-конференции прокомментировали распространяющуюся среди родителей информацию о том, что в образовательные организации Уфы запрещено приводить детей, не имеющих прививку от кори.

Сообщения со списком невакцинированных детей рассылают в школьных чатах представители родкомитета с припиской, что эти школьники не будут допущены к учебе, если не сделают прививку. А также врачи школьных медкабинетов обзванивают родителей и также предупреждают о запрете. Уфимцы сообщают, что в детских поликлиниках сейчас наблюдаются огромные очереди у прививочных кабинетов.

Корреспондента UFA.AIF.RU поинтересовался, как быть тем детям, которые имеют медотводы.

«Есть руководители, которые недопонимают. Они (школы и детсады — прим.ред.) не имеют права не принимать, так ведь, Елена Робертовна?», — обратился Сынтимир Баязитов к начальнику управления образования.

Елена Хаффазова уточнила, что школы не могут распространять информацию о запрете, так как «у них у самих еще нет такой информации, как они должны действовать». В детсадах, по ее словам, летом действительно были зафиксированы случаи, когда родителям запрещали приводить непривитого ребенка.

«Мы руководствуемся распоряжением главного санитарного врача РБ. Вышло постановление в июле о введении профилактических мер в Уфе и Иглинском районе и там было указано — в качестве предупредительной меры ограничить доступ детей, не имеющих прививки, в детсады», — сообщила она.

Елена Хаффазова признает, что все вопросы до конца не отрегулированы, так как власти впервые сталкиваются с такой ситуацией.

«Поэтому мы не можем пока конкретно ответить, имеют право не допускать или не имеют», — говорит она.

Так, непонятна ситуация с детьми, имеющими медотвод. Елена Робертовна считает, что «это задача минздрава — продумать ситуацию». Возможно, выдавать больничный лист родителю, чтобы он посидел с дошкольником, пока у него действует медотвод по состоянию здоровья.

В ближайшие дни, когда будет более конкретная ситуация, она будет доведена до всех родителей.

Напомним, ранее главный детский инфекционист Минздрава Башкирии Ирина Якупова прокомментировала UFA.AIF.RU, что запрет посещения образовательных организаций правомерен.