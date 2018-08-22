Ещё
Мэрия Уфы прокомментировала ситуацию с недопуском в школы непривитых детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Мэрия Уфы прокомментировала ситуацию с недопуском в школы непривитых детей 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Заместитель главы администрации Уфы Сынтимир Баязитов и начальник городского управления образования Елена Хаффазова 22 августа на пресс-конференции прокомментировали распространяющуюся среди родителей информацию о том, что в образовательные организации Уфы запрещено приводить детей, не имеющих прививку от кори.
Сообщения со списком невакцинированных детей рассылают в школьных чатах представители родкомитета с припиской, что эти школьники не будут допущены к учебе, если не сделают прививку. А также врачи школьных медкабинетов обзванивают родителей и также предупреждают о запрете. Уфимцы сообщают, что в детских поликлиниках сейчас наблюдаются огромные очереди у прививочных кабинетов.
Корреспондента UFA.AIF.RU поинтересовался, как быть тем детям, которые имеют медотводы.
«Есть руководители, которые недопонимают. Они (школы и детсады — прим.ред.) не имеют права не принимать, так ведь, Елена Робертовна?», — обратился Сынтимир Баязитов к начальнику управления образования.
Елена Хаффазова уточнила, что школы не могут распространять информацию о запрете, так как «у них у самих еще нет такой информации, как они должны действовать». В детсадах, по ее словам, летом действительно были зафиксированы случаи, когда родителям запрещали приводить непривитого ребенка.
«Мы руководствуемся распоряжением главного санитарного врача РБ. Вышло постановление в июле о введении профилактических мер в Уфе и Иглинском районе и там было указано — в качестве предупредительной меры ограничить доступ детей, не имеющих прививки, в детсады», — сообщила она.
Елена Хаффазова признает, что все вопросы до конца не отрегулированы, так как власти впервые сталкиваются с такой ситуацией.
«Поэтому мы не можем пока конкретно ответить, имеют право не допускать или не имеют», — говорит она.
Так, непонятна ситуация с детьми, имеющими медотвод. Елена Робертовна считает, что «это задача минздрава — продумать ситуацию». Возможно, выдавать больничный лист родителю, чтобы он посидел с дошкольником, пока у него действует медотвод по состоянию здоровья.
В ближайшие дни, когда будет более конкретная ситуация, она будет доведена до всех родителей.
Напомним, ранее главный детский инфекционист Минздрава Башкирии Ирина Якупова прокомментировала UFA.AIF.RU, что запрет посещения образовательных организаций правомерен.
АиФ-Уфа: последние новости
Воспитательницу детсада в Башкирии осудили за издевательства над детьми Четыре детские поликлиники построят в Башкирии в ближайшее время В Уфу приедет трогательная выставка
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями4
Фильмы, досматривать которые страшно
Ляпы в советской киноклассике7
Провальные экранизации отличных книг6
Парочки, которым не суждено быть вместе2
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
08:16
Фильмы, досматривать которые страшно
Кино
04:57
Провальные экранизации отличных книг
Кино
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
02:56
Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием
Кино
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение