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«Сновидения» увидят дети на севере Москвы
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«Сновидения» увидят дети на севере Москвы 

Управа района Головинский города Москвы 10 часов назад
Фото: Управа района Головинский города Москвы
Спектакль «Сновидения» покажут детям 8 сентября в Музее русского импрессионизма. Постановка рассчитана на детей в возрасте от двух до шести лет.
Об этом сообщила куратор просветительского отдела музея Елена Шарова.
— Это коллекция сказочных историй, которую бережно собирает театр «Студия Т». В основе каждого сюжета — сны, которые приснились детям авторов спектакля, — пояснила Шарова. — А юные зрители дополнят чудесную коллекцию своими снами, которые нарисуют прямо во время спектакля.
Продолжительность постановки составляет 40 минут. Начало в 17.00.
Музей русского импрессионизма расположен на Ленинградском проспекте, дом 15, строение 11.
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