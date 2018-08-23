«Сновидения» увидят дети на севере Москвы

Спектакль «Сновидения» покажут детям 8 сентября в Музее русского импрессионизма. Постановка рассчитана на детей в возрасте от двух до шести лет.

Об этом сообщила куратор просветительского отдела музея Елена Шарова.

— Это коллекция сказочных историй, которую бережно собирает театр «Студия Т». В основе каждого сюжета — сны, которые приснились детям авторов спектакля, — пояснила Шарова. — А юные зрители дополнят чудесную коллекцию своими снами, которые нарисуют прямо во время спектакля.

Продолжительность постановки составляет 40 минут. Начало в 17.00.

Музей русского импрессионизма расположен на Ленинградском проспекте, дом 15, строение 11.