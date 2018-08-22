Зеленоградские полицейские провели профилактическую беседу с подростками

20 августа в детском лагере отдыха, в рамках программы «Московская смена-2018», сотрудники отдела наркотического контроля, совместно со специалистами кинологического центра при УВД Зеленограда, встретились с подростками.

На встречу пришли 50 детей в сопровождении вожатых и воспитателей. В беседе, главным образом, речь шла о здоровом образе жизни, правилах безопасного поведения и ответственности за нарушение закона.

Ребятам рассказали о вреде табака, алкоголя и наркотиков, а так же об ответственности, которую приходится нести за противоправные действия.

В беседе коснулись темы безопасного поведения в сети интернет и реагирования на сомнительные ситуации в жизни. Детям рекомендовали сообщать родителям о любых, возникающих угрозах и тревогах. Для наглядности ребятам показали мультипликационные фильмы о том, что происходит с человеческим организмом при поступление в него вредных веществ.

В заключении встречи, инструктор Кинологического Центра рассказал ребятам как дрессируют собак-полицейских, что они умеют и как помогают сотрудникам полиции.