День открытых дверей в Центрах молодежного и технического творчества Polycent

Центр молодежного инновационного творчества Polycent приглашает детей от 4 до 15 лет на День открытых дверей, который пройдет 1 и 2 сентября 2018 года.

Дети и родители смогут познакомиться с самыми интересными курсами Центра по направлениям «Робототехника», «Информатика» и «Инженерия» и посетить пробные занятия по каждому из этих направлений.

1 и 2 сентября с 11:00 до 18:00 на основной площадке, расположенной рядом с метро «Китай-город», а 2 сентября — на площадке в центральном доме авиации и космонавтики (м. «Динамо») дети смогут попробовать себя в роли робототехников, программистов и инженеров.

1 сентября 2018 года, 11:00-18:00, ст. м. «Китай-город», дети 4-15 лет ЗАПИСАТЬСЯ

2 сентября 2018 года, 11:00-18:00, ст. м. «Китай-город», дети 4-15 лет ЗАПИСАТЬСЯ

2 сентября 2018 года, 11:00-18:00, ст. м. «Динамо», дети 6-15 лет ЗАПИСАТЬСЯ

Место проведения:

1 и 2 сентября — м. Китай-город, ул. Маросейка, д. 7/8, с. 1, офис 300 2 сентября — м. Динамо, ул. Красноармейская, д. 4