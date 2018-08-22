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День открытых дверей в Центрах молодежного и технического творчества Polycent
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День открытых дверей в Центрах молодежного и технического творчества Polycent 

CHIPS journal 59 минут назад
Фото: CHIPS journal
Центр молодежного инновационного творчества Polycent приглашает детей от 4 до 15 лет на День открытых дверей, который пройдет 1 и 2 сентября 2018 года.
Дети и родители смогут познакомиться с самыми интересными курсами Центра по направлениям «Робототехника», «Информатика» и «Инженерия» и посетить пробные занятия по каждому из этих направлений.
1 и 2 сентября с 11:00 до 18:00 на основной площадке, расположенной рядом с метро «Китай-город», а 2 сентября — на площадке в центральном доме авиации и космонавтики (м. «Динамо») дети смогут попробовать себя в роли робототехников, программистов и инженеров.
1 сентября 2018 года, 11:00-18:00, ст. м. «Китай-город», дети 4-15 лет ЗАПИСАТЬСЯ
2 сентября 2018 года, 11:00-18:00, ст. м. «Китай-город», дети 4-15 лет ЗАПИСАТЬСЯ
2 сентября 2018 года, 11:00-18:00, ст. м. «Динамо», дети 6-15 лет ЗАПИСАТЬСЯ
Место проведения:
1 и 2 сентября — м. Китай-город, ул. Маросейка, д. 7/8, с. 1, офис 300 2 сентября — м. Динамо, ул. Красноармейская, д. 4
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