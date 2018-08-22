Ребята из Центра «Гелиос» приобщились к творчеству и к мультипликации

Завершаются нынешние летние каникулы. Наш бутовский филиал Центра «Гелиос» делает всё, чтобы лето запомнилось надолго его юным подопечным.

На днях ребята, посещающие Центр «Гелиос», посмотрели в кинотеатре «Бульвар» мультфильм «Монстры на каникулах» (на фото — кадр из этого мультика). Также они заглянули в библиотеку №193. Здесь на творческом мастер-классе «Цветочные фантазии» ребята изготовили топиарий для своих мам.

Эти мероприятия стали частью городской программы детского летнего отдыха «Московская смена». Центр «Гелиос» является её активным участником.