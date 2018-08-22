Нагрузку подскажет доктор

Подготовка к учебному году — это не только покупка формы и комплектование портфеля, но и медицинский осмотр ребенка. Каких специалистов необходимо пройти, узнала «Вечерка».

Чтобы узнать, насколько ребенок готов к урокам физкультуры, необходимо сходить на прием к врачу. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» в этом году в силу вступают обновленные правила профилактических медосмотров несовершеннолетних. В народе их уже прозвали «детской диспансеризацией».

Отдельный порядок действует для младших школьников, им перед началом учебы необходимо сдать биохимический анализ крови и посетить медицинских специалистов.

— Современные городские дети, увы, часто не могут похвалиться крепким здоровьем, — говорит врач-педиатр Зарина Раджаева. — Из-за отсутствия достаточной физической нагрузки у многих ослаблена сердечно-сосудистая система, а неправильное питание ведет к набору лишнего веса. Зачастую школьники не готовы к интенсивным урокам физкультуры.

Специалисты помогут подобрать ребенку секцию, порекомендовать, каким видом спорта ему лучше заниматься.

КСТАТИ

Посетить специалистов и пройти обследование в рамках профилактических осмотров несовершеннолетних можно по полису ОМС в детской поликлинике по месту жительства. Данные об осмотрах хранятся в поликлинике и передаются в образовательные учреждения.