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Нагрузку подскажет доктор 

Вечерняя Москва 57 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Подготовка к учебному году — это не только покупка формы и комплектование портфеля, но и медицинский осмотр ребенка. Каких специалистов необходимо пройти, узнала «Вечерка».
Чтобы узнать, насколько ребенок готов к урокам физкультуры, необходимо сходить на прием к врачу. Согласно приказу Министерства здравоохранения РФ от 10 августа 2017 г. № 514н «О порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» в этом году в силу вступают обновленные правила профилактических медосмотров несовершеннолетних. В народе их уже прозвали «детской диспансеризацией».
Отдельный порядок действует для младших школьников, им перед началом учебы необходимо сдать биохимический анализ крови и посетить медицинских специалистов.
— Современные городские дети, увы, часто не могут похвалиться крепким здоровьем, — говорит врач-педиатр Зарина Раджаева. — Из-за отсутствия достаточной физической нагрузки у многих ослаблена сердечно-сосудистая система, а неправильное питание ведет к набору лишнего веса. Зачастую школьники не готовы к интенсивным урокам физкультуры.
Специалисты помогут подобрать ребенку секцию, порекомендовать, каким видом спорта ему лучше заниматься.
КСТАТИ
Посетить специалистов и пройти обследование в рамках профилактических осмотров несовершеннолетних можно по полису ОМС в детской поликлинике по месту жительства. Данные об осмотрах хранятся в поликлинике и передаются в образовательные учреждения.
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