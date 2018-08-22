Ещё
В Волгограде «Инвалиды Чернобыля» подготовили предложения по отдыху детей
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Мег: Монстр глубины
Боевик, Фантастика, Ужасы
Купить билет
Небоскреб
Боевик
Купить билет
Человек-муравей и Оса
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Волгограде «Инвалиды Чернобыля» подготовили предложения по отдыху детей 

АиФ Волгоград 40 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
В Волгограде общественная организация «Инвалиды Чернобыля» подготовили предложения по совершенствованию системы отдыха детей. По данным пресс-службы областной Думы, данные предложения поступили в комитет по труду и социальной политике.
Так, общественники предлагают сдавать детские лагеря в аренду для организаций, успешно зарекомендовавших себя на этом поприще, не менее чем на 10 лет. Это, по их мнению, дало бы возможность планировать развитие оздоровительных комплексов. Также предлагается проводить закупочные процедуры на три года, а не только на летний период, как сейчас. Еще одно предложение касается разработки единого штатного расписания для всех лагерей.
По словам председателя парламентского комитета Татьяны Бухтиной, в арендуемых ОО «Инвалиды Чернобыля» лагерях — «Серебряные пруды», «Сосна», «Чайка» и «Огонек» созданы все условия для интересного, комфортного и безопасного времяпровождения ребят.
«Все поступившие предложения будут нами внимательно изучены и найдут свое отражения в формируемой в регионе программе развития системы отдыха и оздоровления подрастающего поколения», — отметила парламентарий.
АиФ Волгоград: последние новости
В Волгограде музей Машкова проведет детский праздник Видеоинсталляцию на Мамаевом кургане будут показывать три дня подряд «АиФ-Волгоград» объявляет конкурс десертов со сладкими призами
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Съёмки, закончившиеся смертями4
Фильмы, досматривать которые страшно
Ляпы в советской киноклассике7
Парочки, которым не суждено быть вместе2
Провальные экранизации отличных книг5
Видео
03:44
В Сети появился новый клип Монеточки
Концерты
19:51
«Евровидение-2018»: Россию представит Иван Бессонов
Концерты
00:20
Состоялась премьера нового клипа Монеточки
Концерты
05:33
Реальная история Моаны
Кино С детьми
08:16
Фильмы, досматривать которые страшно
Кино
04:57
Провальные экранизации отличных книг
Кино
03:14
Факты о кино, которые вы ещё не знаете
Кино
02:56
Олег Борисов снимался с тяжёлым заболеванием
Кино
07:32
Актеры, которые спасали людей по-настоящему
Кино
04:22
Съёмки, закончившиеся смертями
Кино ТВ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение