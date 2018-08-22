В Волгограде «Инвалиды Чернобыля» подготовили предложения по отдыху детей

В Волгограде общественная организация «Инвалиды Чернобыля» подготовили предложения по совершенствованию системы отдыха детей. По данным пресс-службы областной Думы, данные предложения поступили в комитет по труду и социальной политике.

Так, общественники предлагают сдавать детские лагеря в аренду для организаций, успешно зарекомендовавших себя на этом поприще, не менее чем на 10 лет. Это, по их мнению, дало бы возможность планировать развитие оздоровительных комплексов. Также предлагается проводить закупочные процедуры на три года, а не только на летний период, как сейчас. Еще одно предложение касается разработки единого штатного расписания для всех лагерей.

По словам председателя парламентского комитета Татьяны Бухтиной, в арендуемых ОО «Инвалиды Чернобыля» лагерях — «Серебряные пруды», «Сосна», «Чайка» и «Огонек» созданы все условия для интересного, комфортного и безопасного времяпровождения ребят.

«Все поступившие предложения будут нами внимательно изучены и найдут свое отражения в формируемой в регионе программе развития системы отдыха и оздоровления подрастающего поколения», — отметила парламентарий.