В Воронежской области по неизвестной причине внезапно умер 4-летний мальчик 

Малышу стало плохо в детском саду. В Лисках в больнице 20 августа скончался 4-летний мальчик. В реанимацию ЦРБ малыша доставили из местного детсада, прогимназии № 1. «Скорую» для ребёнка вызвали утром в учреждение, где мальчику внезапно стало плохо. Через несколько часов малыш умер в реанимации. Причины его гибели пока неизвестны. — По факту смерти 4-летнего мальчика, доставленного в реанимацию медучреждения из детского сада, проводится доследственная проверка. Выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, чтобы разобраться в причинах произошедшего, — сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.