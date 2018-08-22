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В Воронежской области по неизвестной причине внезапно умер 4-летний мальчик
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В Воронежской области по неизвестной причине внезапно умер 4-летний мальчик 

Вести Воронеж 19 часов назад
Фото: Вести Воронеж
Малышу стало плохо в детском саду. В Лисках в больнице 20 августа скончался 4-летний мальчик. В реанимацию ЦРБ малыша доставили из местного детсада, прогимназии № 1. «Скорую» для ребёнка вызвали утром в учреждение, где мальчику внезапно стало плохо. Через несколько часов малыш умер в реанимации. Причины его гибели пока неизвестны. — По факту смерти 4-летнего мальчика, доставленного в реанимацию медучреждения из детского сада, проводится доследственная проверка. Выполняется весь комплекс необходимых мероприятий, чтобы разобраться в причинах произошедшего, — сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в пресс-службе СУ СКР по Воронежской области.
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