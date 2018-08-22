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В «Школе Перспектива» родители смогут сделать медицинскую справку на ребенка
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В «Школе Перспектива» родители смогут сделать медицинскую справку на ребенка 

Управа района Молжаниновский города Москвы 19 часов назад
Фото: Управа района Молжаниновский города Москвы
Руководство «Школы Перспектива» поможет родителям дошколят сделать медицинские справки. Оформить документы можно будет в медицинском кабинете детского сада с 27 августа по 14 сентября.
— Оформление справок будет проводиться с 8.00 до 10.00. Медицинская справка выдается врачом педиатром после осмотра ребенка на педикулез и чесотку. Специалист должен внести в справку сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными, — отметили в администрации школы. — В детскую поликлинику к врачу обращаться не нужно.
Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (499) 457-31-91. (еп)
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