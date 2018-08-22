В «Школе Перспектива» родители смогут сделать медицинскую справку на ребенка

Руководство «Школы Перспектива» поможет родителям дошколят сделать медицинские справки. Оформить документы можно будет в медицинском кабинете детского сада с 27 августа по 14 сентября.

— Оформление справок будет проводиться с 8.00 до 10.00. Медицинская справка выдается врачом педиатром после осмотра ребенка на педикулез и чесотку. Специалист должен внести в справку сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными, — отметили в администрации школы. — В детскую поликлинику к врачу обращаться не нужно.

Дополнительную информацию можно узнать по телефону 8 (499) 457-31-91. (еп)