Жительница Воскресенского района продала купленный на средства маткапитала дом

Суд обязал жительницу Воскресенского района зарегистрировать на детей доли в праве собственности в доме, который был куплен на средства материнского капитала. Об этом сообщает прокуратура Нижегородской области.

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Как было установлено в ходе проведенной проверки, в октябре 2016 года женщина получила сертификат на материнский капитал. На эти средства она приобрела земельный участок и находящийся на нем жилой дом. Однако, вопреки требованиям законодательства, злоумышленница не зарегистрировала недвижимость на своих детей девяти и 13 лет. В августе следующего года женщина продала дом жительнице Дальнеконстантиновского района у которой затем его приобрела москвичка.

Прокуратура направила иск в суд, чтобы восстановить права детей. Договор купли-продажи земельного участка и дома был признан недействительным.

Напомним, жительница Богородского района получила условный срок за мошенничество с материнским капиталом.