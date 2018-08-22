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Сотрудники полиции в подмосковном Орехово-Зуево провели квест-игру по правилам дорожного движения для детей
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Сотрудники полиции в подмосковном Орехово-Зуево провели квест-игру по правилам дорожного движения для детей 

Министерство внутренних дел Российской Федерации 19 часов назад
Сотрудники ГИБДД совместно с членами Общественного совета в рамках Единого дня детской дорожной безопасности в деревне Кабаново организовали для детей увлекательную квест-игру по правилам дорожного движения.
Основная цель мероприятия — формирование у подрастающего поколения безопасной модели поведения при управлении велотранспортом, адаптация к участию в дорожном движении в условиях населенного пункта после летнего отдыха.
В рамках игры ребята прошли тест по ПДД, отправились в путешествие по стране дорожных знаков и подробно изучили безопасные маршруты к школе, детскому саду, библиотеке, футбольной и волейбольной площадкам и другим важным объектам, которые они ежедневно будут посещать. На увлекательной велопрогулке юные водители знакомились с живописными местами, учились бережно относиться к окружающей среде и взаимоуважению на дороге.
Квест-игра очень понравилась детям и взрослым, которая помогла не только расширить знания по ПДД, но и обучить ребят правилам безопасного поведения на дороге.
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