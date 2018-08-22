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Ленобласть потратит на модернизацию детских поликлиник 140 млн рублей
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Ленобласть потратит на модернизацию детских поликлиник 140 млн рублей 

АСН-Инфо 19 часов назад
Фото: АСН-Инфо
Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал реализацию программы обновления детских поликлиник.
В течение трех лет во всех детских поликлиниках региона будут оборудованы игровые зоны, комнаты для кормления, удобные регистратуры. Для комфорта родителей и маленьких пациентов появятся крытые колясочные, инфоматы, колл-центры, электронные табло с расписанием приема врачей, кабинеты неотложной помощи, системы навигации.
В 2018 году на создание принципиально новой комфортной среды в детских медучреждениях выделено почти 140 млн рублей. Финансирование осуществляется из регионального и федерального бюджетов.
Первой осенью 2018 года откроется модернизированная Бокситогорская детская поликлиника. До конца года также планируется открыть обновленные медучреждения в Луге, Кингисеппе и Сланцах. В планах на 2019 год — детские поликлиники в Волосовском, Всеволожском и Тихвинском районах.
АСН-Инфо: последние новости
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