Ленобласть потратит на модернизацию детских поликлиник 140 млн рублей

Комитет по здравоохранению Ленинградской области начал реализацию программы обновления детских поликлиник.

В течение трех лет во всех детских поликлиниках региона будут оборудованы игровые зоны, комнаты для кормления, удобные регистратуры. Для комфорта родителей и маленьких пациентов появятся крытые колясочные, инфоматы, колл-центры, электронные табло с расписанием приема врачей, кабинеты неотложной помощи, системы навигации.

В 2018 году на создание принципиально новой комфортной среды в детских медучреждениях выделено почти 140 млн рублей. Финансирование осуществляется из регионального и федерального бюджетов.

Первой осенью 2018 года откроется модернизированная Бокситогорская детская поликлиника. До конца года также планируется открыть обновленные медучреждения в Луге, Кингисеппе и Сланцах. В планах на 2019 год — детские поликлиники в Волосовском, Всеволожском и Тихвинском районах.