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Жителей ЮВАО научат создавать поделки в технике бумагопластики
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Жителей ЮВАО научат создавать поделки в технике бумагопластики 

Управа района Выхино-Жулебино 18 часов назад
Фото: Управа района Выхино-Жулебино
Дети и взрослые смогут создать интересные поделки в технике бумагопластики на мастер-классе «Летнее настроение» в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино. Занятие состоится в четверг, 23 августа, в 11.00.
— Техника проста, поэтому сделать красивые фигурки с легкостью получится и у детей, и у взрослых. Тем более рядом будут опытные педагоги культурного центра, которые ответят на любой вопрос и помогут создать настоящий бумажный шедевр, — пояснила пресс-секретарь центра Дарья Солодова.
Вход по предварительной регистрации по ссылке.
Культурный центр расположен по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. (еп)
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