Жителей ЮВАО научат создавать поделки в технике бумагопластики

Дети и взрослые смогут создать интересные поделки в технике бумагопластики на мастер-классе «Летнее настроение» в культурном центре «Лидер» района Выхино-Жулебино. Занятие состоится в четверг, 23 августа, в 11.00.

— Техника проста, поэтому сделать красивые фигурки с легкостью получится и у детей, и у взрослых. Тем более рядом будут опытные педагоги культурного центра, которые ответят на любой вопрос и помогут создать настоящий бумажный шедевр, — пояснила пресс-секретарь центра Дарья Солодова

Вход по предварительной регистрации по ссылке.

Культурный центр расположен по адресу: Лермонтовский проспект, дом 2, корпус 2. (еп)