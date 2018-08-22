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Детская площадка с необычным дизайном появилась в Серпухове
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Детская площадка с необычным дизайном появилась в Серпухове 

360tv.ru 15 часов назад
Фото: 360tv.ru
В Серпухове появилась новая детская площадка «Крепость» с противоударным покрытием резиновым покрытием и необычным дизайном. Тему выбрали сами жители.
Игровая зона на улице Луначарского в парке Олега Степанова соответствует всем требованиям ГОСТа. Это подтвердил главный жилищный инспектор Подмосковья Вадим Соков, который принял участие в церемонии открытия.
Эта площадка построена по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Еще одна тематическая игровая зона появится на территории сквера у Соборной горы. Всего за 3 года в Серпухове появилось 15 детских площадок, в области более пятисот, в этом году в регионе появится еще 216 зон отдыха.
Ранее сообщалось, что новую детскую площадку установили на Носовихинском шоссе в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе по просьбам жителей.
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