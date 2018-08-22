В детском саду на Клязьминской улице провели досуг «Веселые ребята» 

В дошкольном отделении школы № 236 имени Героя Советского Союза Г. И. Щедрина провели развлекательный досуг под названием «Веселые ребята». Об этом сообщили в администрации учреждения.
— В рамках досуга дети с удовольствием пели, танцевали, играли на музыкальных инструментах. Ребята интересно провели время, получили заряд бодрости и множество положительных эмоций, — рассказал сотрудник администрации образовательного учреждения.
Напомним, дошкольное отделение располагается по адресу: улица Клязьминская, дом 10Б. (ео)