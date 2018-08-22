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Ребята из филиала «Росток» съездили в музей
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Ребята из филиала «Росток» съездили в музей 

Администрация городского округа Щербинка 18 часов назад
Фото: Администрация городского округа Щербинка
Фото: ЦСО «Щербинский»
Для ребят, посещающих Отделение дневного пребывания детей и подростков филиала «Росток» Центра социального обслуживания «Щербинский», 21 августа провели экскурсию.
Мероприятие состоялось в Музее традиционных русских напитков «Очаково».
Гостям рассказали об истории завода и познакомили со старинными рецептами приготовления кваса. Экскурсовод провел ребят по цехам современного производства. Дети увидели процесс приготовления знаменитого напитка.
Экскурсия завершилась в дегустационном зале. Участники встречи попробовали почти весь ассортимент безалкогольной продукции, сообщили на официальной странице ЦСО «Щербинский» в социальных сетях.
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