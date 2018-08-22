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В детском саду на улице 800-летия Москвы прошли праздничные мероприятия ко Дню флага
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В детском саду на улице 800-летия Москвы прошли праздничные мероприятия ко Дню флага 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 18 часов назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
В дошкольном отделении школы № 1678 «Восточное Дегунино» в течении всего дня, 22 августа, проходили праздничные мероприятия, посвященные Дню Государственного флага РФ. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В рамках мероприятия дети участвовали в беседах о государственной символике, читали стихотворения о России, исполняли песни, коллективно изготовили работу под названием «Флаг моей Родины», — поделился подробностями сотрудник администрации.
В заключение ребятам прочитали рассказ об истории возникновения флага, а также дети послушали гимн России. Напомним, дошкольное отделение располагается по адресу: улица 800-летия Москвы, дом 5а. (ео)
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